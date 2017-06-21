В Таджикистане запретили гражданам моложе 40 лет совершать хадж

Власти Таджикистана запретили гражданам до 40 лет совершать паломничество в Мекку. Комитет по делам религий Таджикистана сообщил, что решение было принято для того, чтобы пожилые люди смогли совершить хадж, поскольку власти Саудовской Аравии ужесточают правила и пересматривают квоты. Но многие в этой центральноазиатской стране считают, что эта мера является попыткой предотвратить случаи радикализации молодежи.

В последние годы правительство Таджикистана регулярно вводило возрастные ограничения для совершения хаджа. В 2015 году минимальный возраст составлял 35 лет.

Правительство президента Эмомали Рахмона неоднократно призывало к укреплению светских принципов в стране с населением 8,5 миллиона человек, где большая часть жителей исповедует ислам. Таджикистан запретил ношение мусульманских платков в школах, посещение мечетей несовершеннолетними и вернул из-за рубежа тысячи студентов исламских образовательных центров в последние годы на фоне сообщений о том, что тысячи таджиков присоединились к экстремистам в Ираке и Сирии.