Владимир Путин: Россия ежегодно выделяет 30 млн долларов на поддержку бюджета КР (видео)

В Москве накануне прошли российско-кыргызские переговоры, по итогам которых президенты двух стран – Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев – выступили перед журналистами.

Так, Владимир Путин отметил, что их встречи с Алмазбеком Атамбаевым «носят регулярный характер», за 2017 год это уже третьи переговоры на высшем уровне. И в рамках нынешнего визита, приуроченного к 25-летию установления российско-кыргызских отношений, подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Отмечу: Россия продолжает помогать экономике Киргизии. Причем наше финансовое содействие оказывается преимущественно на безвозмездной основе. Успешно работает Российско-киргизский фонд развития, в уставный капитал которого Россия вложила 500 млн долларов», – подчеркнул президент России. Он также напомнил, что на «поддержку госбюджета КР российской стороной ежегодно предоставляется 30 млн долларов», и начиная с 2012 года общая сумма таких грантов составила 255 млн долларов. В рамках этого госвизита Россия списала Кыргызстану долг в 240 млн долларов.

В заключении Владимир Путин напомнил, что «существенные инвестиции поступают в КР и по линии российских коммерческих структур», например, «Газпрома». И добавил, что «значительный вклад в экономическое развитие КР вносят денежные переводы ее граждан, работающих в России». По его словам, «кыргызским гражданам предоставлены льготные условия для устройства на работу, получения медицинской и социальной помощи».

Алмазбек Атамбаев, в свою очередь, отметил, что «двусторонние отношения удалось вывести на уровень стратегического партнерства».