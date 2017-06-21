Брюссель: установлена личность подозреваемого в попытке взрыва

Следствие назвало подозреваемым в попытке совершения теракта на Центральном вокзале в Брюсселе 36-летнего выходца из Марокко. Представитель Федеральной прокуратуры Бельгии сообщил, что мужчина ранее не проходил подозреваемым по делам о терроризме. В его доме в коммуне Моленбек-Сен-Жан прошел обыск.

В ведомстве уточнили, что на самом подозреваемом, имя которого не уточняется, не было пояса со взрывчаткой. Мужчина был застрелен, когда закричал «Аллах акбар!» и побежал. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ранее заявил, что действия военнослужащих позволили предотвратить, по всей видимости, крупный теракт. По заявлениям властей, у нападавшего при себе было большое количество взрывчатки, но сдетонировала лишь незначительная ее часть.

Шарль Мишель сказал, что Бельгия примет дополнительные меры по усилению безопасности.

Нападение произошло во вторник вечером. Мужчина пытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в сумке. Взрыв оказался малой мощности, никто из находившихся на вокзале не пострадал. Подозреваемого застрелили солдаты, а через некоторое время на место прибыли саперы, которые обезвредили оставшуюся в сумке взрывчатку.