США не отменят санкции, пока Россия не уйдет с востока Украины

Американские санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выведет все свои силы с востока Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге после встречи в Вашингтоне президента Дональда Трампа с украинским президентом Петром Порошенко, которые – по словам Спайсера – обсудили пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее во вторник Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список. В него, в частности, включены российская частная военная компания «Вагнер» и ее предполагаемый глава Дмитрий Уткин, кейтеринговая компания «Конкорд» Евгения Пригожина («повара Путина»), байк-центр и охранное предприятие «Волк» лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (известного под кличкой Хирург), представитель президента России по связям с организациями соотечественников Александр Бабаков (владеет гостиницей в Киеве, около которой в марте был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков). Ограничения вводятся и в отношении нескольких банков, работающих в аннексированном Россией Крыму, банков самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР», а также нескольких деятелей пророссийских сепаратистов.

В понедельник Палата представителей Конгресса отправила в комитет по международным делам законопроект о новых антироссийских санкциях – в ответ на предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Документ на прошлой неделе был одобрен Сенатом. Под новые ограничения могут попасть российские транспортные госкомпании и нефтегазовая отрасль. Кроме того, предполагается сделать санкции в отношении России законом, что усложнит процедуру их смягчения или отмены без одобрения Конгресса.