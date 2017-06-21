В ООН требуют немедленно освободить узбекистанца Арамаиса Авакяна, осужденного за экстремизм

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям, изучив процесс по делу Арамаиса Авакяна, осужденного за экстремизм и терроризм фермера из Джизакской области Узбекистана, заявила о том, что к нему были применены недопустимые меры по задержанию и аресту, включая пытки, отказ в справедливом судебном процессе, дискриминацию по этническому и религиозному признакам. Рабочая группа ООН потребовала немедленно освободить Авакяна и выплатить ему компенсацию, а также сообщила о передаче его дела Специальному докладчику ООН по пыткам и Специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов, сообщает информагентство «Фергана».

«Мы приветствуем решение Рабочей группы, – сказала Кейт Барт, директор по правовым вопросам международной неправительственной организации Freedom Now («Свобода сейчас»), выступающей в качестве бесплатного адвоката Арамаиса Авакяна. – Однако за 650 дней нахождения за решеткой по сфабрикованным обвинениям здоровье господина Авакяна ухудшилось и продолжает ухудшаться. Мы призываем правительство Узбекистана уважать решение Рабочей группы ООН, немедленно освободить господина Авакяна и расследовать все заявления о пытках».

Напомним, что фермер-армянин Арамаис Авакян владел рыбным хозяйством в Джизакской области Узбекистана. В сентябре 2015 года хоким (глава администрации) города потребовал от него уступить этот бизнес и пригрозил тюрьмой в случае отказа. Спустя несколько дней после «делового» разговора Авакян и четверо его товарищей, которые также являлись его работниками, пропали. Лишь спустя сорок дней родственникам сообщили о том, что их близких задержали и водворили в СИЗО (следственный изолятор) города Хаваст Сырдарьинской области.

Суд по делу Авакяна и его товарищей начался в Джизаке 6 января 2016 года. Всем задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 155 («Терроризм»), 159 («Посягательство на конституционный строй Узбекистана»), 161 («Диверсия»), 166 («Грабеж»), 169 («Кража») 244-1 («Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»), 244-2 («Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях») Уголовного кодекса Узбекистана.

Подсудимых признали виновными в исламском экстремизме, терроризме, намерении истреблять сотрудников МВД и СНБ, захватить военный аэродром, местную тюрьму, взорвать стратегически важные объекты и уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне так называемого «Исламского государства» (запрещенная в ряде стран мира террористическая организация), а также в том, что они выкапывали и продавали старые асбестовые и бетонные трубы.

Подсудимые не признавали свою вину и заявили о применении к ним пыток с целью получения признательных показаний.

Ряд международных правозащитных организаций заявили о полной необоснованности обвинений против фермера Арамаиса Авакяна и его товарищей. «Озодлик» уже сообщал о том, что Amnesty International заявила, что судебный процесс по делу фермера армянской национальности из Джизакской области Узбекистана Арамаиса Авакяна, приговоренного к 7 годам колонии по обвинению в связях с «ИГИЛ», проходил несправедливо, а во время следствия он подвергался пыткам.