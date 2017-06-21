Приговоренных в Китае к казни таджикистанцев могут оставить в живых

По заявлениям Душанбе, пять граждан Таджикистана, содержащиеся под стражей в Китае в ожидании исполнения смертного приговора, смогут избежать казни, если приговор им не будет приведен в исполнение до 19 июля.

Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило вчера, что 19 июня в Пекине между таджикскими и китайскими официальными лицами состоялся обмен грамотами о ратификации договора между двумя странами о передаче осужденных лиц. Подписанное сторонами в 2014 году соглашение вступает в силу на 30-й день со дня обмена ратификационными грамотами, то есть 19 июля.

В Китае под стражей находятся по меньшей мере 15 граждан Таджикистана, включая пятерых приговоренных к смертной казни и пятерых отбывающих пожизненные сроки. В январе 2016 года власти Китая привели в исполнение смертный приговор в отношении 51-летнего гражданина Таджикистана Хасана Юсуфова, который был обвинен в перевозке наркотиков.