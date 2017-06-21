Напавший на полицейских в Париже поддерживал группировку «ИГ»

Во Франции Адам Дзазири, направивший свою машину на полицейский микроавтобус на Елисейских полях в Париже и погибший, успел подтвердить свою преданность группировке «Исламское государство» – «ИГ» (запрещена в ряде стран мира).

Как сообщает источник, близкий к расследованию, в заранее переданном одному из родственников письме Дзазири выражает полную поддержку «ИГ».

Имя нападавшего стало известно ранее во вторник. Следствие также установило, что он имел разрешение на ношение оружия, получив его еще до того, как попал в поле зрения спецслужб по подозрению в связях с радикальными исламистами. При обыске в квартире Дзазири был обнаружен склад оружия. Задержаны его отец, брат, еще одна родственница и бывшая жена.

19 июня на Елисейских полях автомобиль, за рулем которого был Дзазири, протаранил полицейский микроавтобус. Виновник столкновения погиб. Пострадавших не было. В автомобиле находился автомат, пистолеты и бутылки с бензином.