Алмазбек Атамбаев провел неформальную встречу с Владимиром Путиным

Президент КР Алмазбек Атамбаев провел неформальную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает отдел информационной политики главы КР, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также повестка дня предстоящих двусторонних переговоров. Напомним, в рамках государственного визита Алмазбека Атамбаева сегодня в Москве откроются Дни культуры Кыргызстана в России.

На завтра запланированы встречи президента КР с представителями научных кругов России – историками и экспертами, изучающими Алтайскую цивилизацию. Кроме того, он должен встретиться с кыргызстанцами, проживающими в России и посетить мечеть в городе Москве.

Также Алмазбек Атамбаев встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, государственный визит президент КР в РФ приурочен к 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.