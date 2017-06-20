В Казахстане контрабандист сайгачьих рогов нанес ущерб государству на 170 миллионов тенге

В Уральском городском суде по уголовным делам 23 июня начинается суд над Нургали Байкатовым, сообщается на сайте Западно-Казахстанского (ЗКО) областного суда. Его обвиняют по статье 339 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Сообщается, что 50-летнего Байкатова задержали в апреле 2016 года на железнодорожном вокзале Уральска. По информации пресс-службы департамента внутренних дел ЗКО, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента нашли в его машине 402 штуки сайгачьих рогов.

По данным заместителя руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серика Маженова, это крупнейшая партия в истории ЗКО – 402 пары рогов говорят об отстреле более 200 самцов-рогачей.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила, по словам Маженова, 170 миллионов тенге (более 90 тысяч долларов) из расчета: самец сайги – 1,3 миллиона тенге, самка или молодняк – 1,2 миллиона тенге. Один рог оценивается в 453 тысячи тенге.

По официальным данным, в области с начала 2017 года зарегистрировано 16 фактов браконьерства, попытки контрабанды или продажи сайгачьих рогов.