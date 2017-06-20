В 44 школах Ташкента откроют 10-11 классы

В 44 школах Ташкента с сентября 2017 года начнется обучение в 10-11 классах. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, передает Uzbekistan Today.

17 июня состоялось совещание с участием премьер-министра страны Абдуллы Арипова, которое собрало директоров школ, заведующих территориальных подразделений Министерства народного образования столицы, а также представителей министерства народного образования.

Как сообщает UzNews.uz, в ходе совещания Абдулла Арипов объявил о предложении президента Шавката Мирзияева, высказанном им в ходе поездки по Учтепинскому району и посещения школы №78, ввести в экспериментальном порядке 10, 11-е классы.

Он поручил главе Минобразования провести 18 июня с 8.00 до 16.00 среди родителей учеников девятых, выпускных, классов опрос, в ходе которого предлагалось дать свое согласие или отказаться от введения 10-11 классов. Выяснилось, что эту идею поддерживают большинство родителей.

На совещании премьер-министр заявил, что «введение 10-11 классов невозможно осуществить сразу во всех школах, поэтому переход на новую систему будет осуществляться поэтапно. Одновременно будет готовиться учебно-методическая программа для учащихся, формироваться высококвалифицированный преподавательский состав».

Одиннадцатилетнее обучение, по словам премьера, будет введено в четырех школах каждого из районов Ташкента, а их – одиннадцать.

Кроме этого, в школах для детей, не достигших 7-летнего возраста, будут открыты так называемые «нулевые» классы, где их будут готовить к школе.