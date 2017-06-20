Япония упростила визовый порядок для узбекистанцев

19 июня посольство Японии в Узбекистане уведомило внешнеполитическое ведомство республики об упрощении порядка подачи заявлений на получение краткосрочной визы (срок пребывания не более 90 дней) в Японию для узбекских граждан, владельцев общегражданских паспортов.



По информации МИД Узбекистана, упрощения включают в себя:



1) расширение сфер посещений, связанных с деловыми целями, деятелям культуры и интеллектуального труда. При повторном посещении Японии по данной визе гражданин может использовать ее в туристических целях, а также в целях посещения родственников или знакомых;



2) увеличение с 3 до 5 лет срока действия многократной краткосрочной визы для сотрудников:

государственных предприятий;

компаний, финансируемых предприятиями, зарегистрированными на фондовых рынках Японии;

а также заявителей, посещавших Японию ранее;

3) отмену системы гарантирования при подаче заявлений на получение однократной краткосрочной визы.