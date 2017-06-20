В Кыргызстане произошел взрыв на газозаправочной станции, есть жертвы

19 июня около 17:10 произошел взрыв на газозаправочной станции в селе «Ананьево» Иссык-Кульской области Кыргызстана. По данным пресс-службы Минздрава КР, в результате взрыва погибли два человека, один из них – ребенок.

По информации МЧС КР, во время взрыва загорелись несколько автомашин и 500 газовых баллонов.

Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), пострадавшие в результате взрыва на газозаправочной станции переведены в территориальную больницу Чолпон-Аты. В больницу доставлены 7 человек. Одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь, он в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

По линии санавиации из Бишкекского научно-исследовательского центра

травматологии и ортопедии выехала бригада врачей в составе

комбустиолога и реаниматолога. Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и компонентами крови.