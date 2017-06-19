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Президент Туркменистана помиловал более тысячи заключенных

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал более тысячи заключенных, сообщают государственные СМИ. По сообщениям прессы, Бердымухамедов приурочил амнистию к Ночи предопределения, которую отмечают мусульмане в священный месяц Рамадан (Рамазан).

Предшественник Бердымухамедова, Сапармурат Ниязов, подписывал подобные распоряжения об амнистии раз в год, в Рамадан.

Бердымухамедов, авторитарный правитель, контролирующий все сферы жизни туркменского общества, подписывает указы об амнистии несколько раз в год, обычно в канун государственных праздников. В феврале он амнистировал 828 заключенных перед Днем флага. Кампании по амнистии обычно не касаются людей, находящихся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям.

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