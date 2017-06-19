Иран и Китай проводят совместные учения в Персидском заливе

Иран и Китай проводят совместные учения военно-морского флота рядом со стратегическим Ормузским проливом в Персидском заливе. Военные учения начались 18 июня на фоне обострения напряженности между иранскими и американскими военными в Персидском заливе.

Официальное новостное агентство Ирана IRNA сообщает, что в учениях задействован иранский военный корабль и два китайских военных корабля, а также логистический корабль и китайский вертолет, прибывший в иранский порт Бандар Аббас на прошлой неделе. По сообщению IRNA, в учениях участвуют 700 военнослужащих Ирана. Это первые совместные учения флота двух стран с 2014 года. IRNA передает, что учения проходят до отбытия китайского флота в столицу Омана город Маскат.

17 июня военно-морской флот США и военные Катара провели совместные учения в Персидском заливе.