Глава Роскомнадзора потребует у Павла Дурова сведения о Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в течение недели потребует от создателя Telegram Павла Дурова предоставить информацию о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс».

В середине мая в Роскомнадзоре сообщили, что если мессенджер не предоставит сведения, то его могут заблокировать.

До 2013 года Дуров возглавлял российскую социальную сеть «ВКонтакте». Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не предоставляет ключи шифрования к аккаунтам пользователей третьим лицам, в том числе властям различных стран.

Ранее Роскомнадзор за отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации в России заблокировал сайты мессенджеров Line, BBM BlackBerry Messenger и Imo.