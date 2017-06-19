Мирзияев выразил соболезнования президенту Португалии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил соболезнования президенту Португальской Республики Марсело Ребело де Соуза, сообщила пресс-служба главы государства.

«С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть об охвативших центральную часть Португалии лесных пожарах, повлекших многочисленные человеческие жертвы и разрушения. Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему португальскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим», – отмечается в соболезновании главы государства.

Напомним, что в Португалии жертвами лесных пожаров стали 57 человек, около 60 пострадали, заявил премьер-министр страны. Власти не исключают, что число погибших может возрасти.

17 июня Португалия столкнулась с аномально сильной жарой. В отдельных районах температура воздуха была выше 40 градусов. Пожар быстро охватил территории в центральной части страны. Тушением огня заняты более полутора тысяч пожарных. Точных данных о масштабах бедствия пока нет. Однако португальская пресса отмечает, что таких сильных пожаров не было в последние 50 лет.