Атамкулов: Казахстан не требует компенсации после падения обломков ракеты

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что компенсацию семье погибшего и пострадавшему после падения фрагментов ракеты выплатит российская сторона. Об этом Атамкулов заявил сегодня в Астане на совместном заседании обеих палат парламента.

Отвечая на вопросы журналистов, министр сказал, что в связи с тем, что погибший является сотрудником российского предприятия, занимающегося обеспечением эксплуатации районов падения, выплаты его семье произведет эта компания. Какой будет компенсация семье погибшего и пострадавшему при пожаре, он не уточнил, но назвал их гибель и ранение «несчастным производственным случаем».

При тушении пожара в районе падения фрагментов ракеты-носителя 14 июня под городом Жезказган в Карагандинской области погиб 53-летний Юрий Хатюшин, водитель автомашины КамАЗ. С ожогами в больницу был доставлен слесарь механосборочных работ 49-летний Вячеслав Тыц. Оба – граждане Казахстана и сотрудники предприятия «Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"» с головным офисом в городе Реутов Московской области.

Фрагменты российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» упали в нескольких десятках километров от Жезказгана. По заявлениям казахстанских властей, обломки ракеты упали в заданном секторе.

Местные СМИ приводят слова Атамкулова, согласно которому Казахстан не намерен требовать компенсации за пожар. По его словам, «все учтено в общей сумме аренды». По сведениям СМИ, аренда космодрома Байконур обходится России в 115 миллионов долларов в год.