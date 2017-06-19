Спрос россиян на отдых в Крыму в этом сезоне упал почти на треть

Спрос россиян на отдых в Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30 процентов. Об этом свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии (РСТ), рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.



Причины происходящего, по ее словам, хорошо известны. Это стабилизация курса рубля и возобновление туристических поездок в Турцию, причем с минимальными ценами на отдых. Туроператоры также отмечают, что в этом году в полтора раза подорожала перевозка в Крым. По их оценке, она стоит почти столько же, сколько отдых в скромном отеле в Турции.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе связывает падение спроса среди россиян на путевки в Крым и Краснодарский край в этом сезоне с плохой погодой и с интересом к зарубежным поездкам.

В 2015–2016 годах количество россиян, выезжающих на отдых за границу, сократилось вдвое – с 17 до 9 миллионов человек ежегодно. Причиной снижения выездного туризма назывался запрет на организованный отдых в Турции, прекращение полетов в Египет, а также резкое снижение курса рубля. Российские власти объявили, что будут уделять особое внимание развитию внутреннего туризма, в том числе проектам в Крыму. В 2016 году, по официальным данным, поток туристов в Крым вырос на 21 процент и составил более пяти с половиной миллионов человек.