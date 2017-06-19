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Франция: сторонники Макрона получили большинство в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон голосует на парламентских выборах, 18 июня 2017 года.

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» одержало победу во втором туре парламентских выборов. Как сообщаетиздание Le Monde, сторонники Макрона и их союзники получат в Национальной ассамблее около 350 мест – из 577.

В целом по стране за движение Макрона проголосовали более 40 процентов французов, за правую партию «Республиканцы» – примерно вдвое меньше.

У «Республиканцев» будет чуть более 100 мест в парламенте. У Социалистической партии, которой ранее принадлежало большинство – около 30. Примерно столько же у крайне левых – движения «Непокорная Франция», которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, и коммунистов.

Ожидается, что в парламент будут избраны 8 депутатов от «Национального фронта» Марин Ле Пен. В прошлом созыве их было всего 2. Сама Ле Пен тоже стала депутатом, одержав победу в округе Энен-Бомон на севере страны.

Выборы прошли через месяц с небольшим после того, как Макрон выиграл президентские выборы у Ле Пен. Среди политических целей Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.

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