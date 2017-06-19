Франция: сторонники Макрона получили большинство в парламенте

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» одержало победу во втором туре парламентских выборов. Как сообщаетиздание Le Monde, сторонники Макрона и их союзники получат в Национальной ассамблее около 350 мест – из 577.

В целом по стране за движение Макрона проголосовали более 40 процентов французов, за правую партию «Республиканцы» – примерно вдвое меньше.

У «Республиканцев» будет чуть более 100 мест в парламенте. У Социалистической партии, которой ранее принадлежало большинство – около 30. Примерно столько же у крайне левых – движения «Непокорная Франция», которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, и коммунистов.

Ожидается, что в парламент будут избраны 8 депутатов от «Национального фронта» Марин Ле Пен. В прошлом созыве их было всего 2. Сама Ле Пен тоже стала депутатом, одержав победу в округе Энен-Бомон на севере страны.

Выборы прошли через месяц с небольшим после того, как Макрон выиграл президентские выборы у Ле Пен. Среди политических целей Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.