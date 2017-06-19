Мирзиёев назвал «клеветой» обвинения в адрес узбеков за рубежом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев огорчен тем, что он слышит обвинения в адрес узбеков об их причастности к террористическим актам. Как сообщает Podrobno.uz, об этом он заявил на состоявшейся 15 июня конференции в Ташкенте.

«Причастность представителей нашего народа к террористическим актам, которые происходят в последнее время в различных странах, вызывает сожаление», – сказал президент на конференции в Ташкенте.

Народ, который ставит превыше всего мир, уверен глава государства, жестко осуждает поступки таких людей. «Они не достойны того, чтобы их называли узбеками. Мы предпринимаем все меры, чтобы молодое поколение, которое честно трудится за рубежом, не попало в сети террористов», – сказал Мирзияев.

«Разговоры о том, что это узбек. Это для всех нас… Мною очень нехорошо воспринимается. У нас такая история, столько ученных, умных и просвещенных людей. Мне не нравится, когда говорят, что это совершил узбек. Не знаю, как вам», – с сожалением сказал президент.

Для того, чтобы бороться с проявлениями терроризма Узбекистан уделяет большое внимание сотрудничеству с соседними странами. Целью является «не конкурировать с ними, а укрепление партнерских отношений, решение общих проблем», отметил Мирзияев.

«Извините, разговоры о том, что это узбек сделал (причастность к терроризму – прим. ред.) – клевета. Наш народ очень культурный, духовный и дисциплинированный. Постепенно мы придем к тому, что люди будут возвращаться», – добавил он.

Если, по его словам, найдутся те, кто не использует предоставленные возможности и «пойдут кривым путем», с такими людьми «будут иметь дело по-другому».