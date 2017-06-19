Семеро молодых людей погибли в трагическом ДТП на трассе Душанбе-Куляб

Семеро молодых людей погибли в трагическом ДТП, произошедшем вечером 18 июня на автодороге Душанбе-Куляб.

Родные одного из погибших по имени Фаррух сказали Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что предположительно две машины столкнулись лоб в лоб, и никто из пассажиров не выжил.

Врач Центральной районной больницы Восе подтвердил в беседе с Радио Озоди факт дорожно-транспортного происшествия и сказал, что тела шестерых погибших доставили в больницу, еще один пострадавший был доставлен в очень тяжелом состоянии, но через 15 минут и он скончался.

«У него были множественные переломы, серьезные повреждения внутренних органов. Мы сделали все, что было в наших силах, но, к сожалению, не смогли его спасти», – отметил собеседник.

Все жертвы ДТП были молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. Четверо из них были уроженцами района Хамадони и трое – жителями Куляба. «Мы передали родным тела погибших, – продолжил врач. – Мы не знаем причин трагедии, мы ведь врачи, о причинах вам скажут соответствующие органы».

Родственник одной из жертвы аварии сказал «Озоди», что двое из погибших должны были жениться после окончания Священного месяца Рамадан.

Известно, что на месте происшествия работают правоохранительные структуры.

В дорожно-транспортных происшествиях в Таджикистане ежедневно погибает как минимум один человек, а ежегодно – не менее 400 человек. Так, в 2015 в ДТП погибло 446, в 2014 – 449, в 2013 – 472 человек. Основными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима и несоблюдение правил безопасности дорожного движения.