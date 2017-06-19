Не менее 25 погибших при авиаударах в Йемене

Не менее 25 человек погибли в Йемене в результате авиаударов по рынку на севере страны, которые, как подозревается, нанесла коалиция во главе с Саудовской Аравией. Провинция Саада, где произошел инцидент, находится на границе с Саудовской Аравией и контролируется повстанцами-хуситами. Эти ополчения при поддержке Ирана и шиитских боевиков также контролируют столицу Йемене Сану и большую часть северных районов.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и поддерживаемая США, с марта 2015 года бомбит Йемен. В ходе боевых действий в этой стране погибли тысячи мирных жителей, большая часть из них, по информации ООН, стали жертвами авиаударов. Всего в этой гражданской войне погибли более 10 тысяч человек, миллионы превратились в беженцев. Также была разрушена большая часть инфраструктуры Йемена.