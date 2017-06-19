Адвокат Трампа: президент не является фигурантом расследования
Президент США Дональд Трамп не является фигурантом расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил адвокат Трампа Джей Секулоу.
Ранее Трамп утверждал в своем Twitter'е, что против него ведется расследованием в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.
Секулоу заявил, что комментарий президента был ответом на публикацию газеты The Washington Post, которая сообщила о расследовании, которое в отношении Трампа ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. По данным издания расследование началось после увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Трамп был крайне возмущен сообщением о расследовании его действий.
В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимое от администрации расследование по этому же вопросу. Его курирует спецпрокурор Мюллер. Ему предоставлено право расследовать действия президента, если для этого возникнут основания.
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