Во Франции во втором туре выборов низкая активность избирателей
Во Франции во втором туре парламентских выборов избиратели проявляют самую низкую активность с 1997 года. К полудню по парижскому времени на участки для голосования пришли около 18 процентов избирателей. Сторонники президента Эммануэля Макрона и его движения «Республика, вперед!», по всей вероятности, нанесут сокрушительное поражение своим политическим оппонентам.
Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как 39-летний Макрон, бывший инвестиционный банкир, выиграл президентские выборы у крайне правого политика Марин Ле Пен.
Среди политических целей Эммануэля Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.
Консервативная партия «Республиканцы», как ожидается, займет второе место, что означает всего 90–95 мест.
Социалистическая партия бывшего президента Франсуа Олланда, вероятно, завоюет не более 35 парламентских мест.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое