Во Франции во втором туре выборов низкая активность избирателей

Во Франции во втором туре парламентских выборов избиратели проявляют самую низкую активность с 1997 года. К полудню по парижскому времени на участки для голосования пришли около 18 процентов избирателей. Сторонники президента Эммануэля Макрона и его движения «Республика, вперед!», по всей вероятности, нанесут сокрушительное поражение своим политическим оппонентам.

Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как 39-летний Макрон, бывший инвестиционный банкир, выиграл президентские выборы у крайне правого политика Марин Ле Пен.

Среди политических целей Эммануэля Макрона – значительное смягчение строгого трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе.

Консервативная партия «Республиканцы», как ожидается, займет второе место, что означает всего 90–95 мест.

Социалистическая партия бывшего президента Франсуа Олланда, вероятно, завоюет не более 35 парламентских мест.