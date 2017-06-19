CNN: деньги, судьбу которых расследовал Магнитский, оказались в Сирии

Журналисты американского телеканала CNN объявили, что располагают документами, имеющими отношение к делу Сергея Магнитского. Он умер в 2009 году в московской тюрьме, куда попал после раскрытия преступной финансовой схемы.

CNN утверждает, что некая «инвестгруппа», управляемая из России и связанная с российскими властями, перевела не менее 900 тысяч долларов фирме, финансировавшей сирийскую программу создания химического оружия.

Согласно контракту и банковским записям с 2007 до начала 2008 года, эта инвестгруппа согласилась заплатить более 3 миллионов долларов фирме Balec Trading Ventures – якобы за «высокотехнологичную мебель». Записи о банковских проводках подтверждают, что не менее 900 тысяч долларов действительно были переведены.

Компания, предположительно связанная с российской преступной группой, называлась Quartell Trading. По оценке Министерства юстиции США, это один из многих посредников, на счета которых из России переводились миллионы долларов, похищенных у российских налогоплательщиков. Эти средства были «отмыты» десять лет назад. Прослеживается связь между этими деньгами и так называемым «делом Магнитского» – одним из самых масштабных коррупционных дел в путинской России.

Собственником фирмы Balec Ventures является Исса иль-Зейди, гражданин России. Министерство финансов США в 2014 году ввело против него санкции в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, который вел разработку неконвенционального оружия. Как говорится в расследовании CNN, Центр разрабатывал нервно-паралитические средства.