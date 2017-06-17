Мирзияев выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с кончиной экс-канцлера страны Гельмута Коля.
«В нашей памяти господин Коль навсегда останется крупным политическим лидером мирового масштаба и выдающимся государственным деятелем ФРГ, с именем которого неразрывно связаны важнейшие политические события мировой истории, включая объединение Германии и создание Европейского Союза», – говорится в послании.
Мирзияев отметил, что Кольвнес неоценимый вклад в становление и развитие долгосрочного партнерства и дружественных отношений между нашими государствами и народами.
Президент Узбекистана передал родным и близким господина Коля, всему немецкому народу слова искреннего сочувствия.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в своем доме в Германии 16 июня. Политику было 87 лет.
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