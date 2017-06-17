Поврежденный при столкновении эсминец США идет в Йокосуку

Семь военных моряков США пропали после столкновения эсминца 7-го флота с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии. Капитан корабля и по крайней мире два моряка получили ранения. Об этом сообщили американское командование и японская береговая охрана.

Спасатели ведут поиски в районе столкновения. Предполагается, что моряки могли быть выброшены за борт силой удара, а некоторые могли оказаться блокированными в помещениях корабля, на которые пришелся удар контейнеровоза. Телеканал CNN показал сильные повреждения выше ватерлинии эсминца и отметил, что основные повреждения находятся в подводной части. Там находится пробоина, ведется откачка воды.

Командование 7-го флота США сообщило, что контейнеровоз шел под флагом Филиппин. По своим размерам судно в три раза превосходит размеры эсминца. Корабль, несмотря на сильные повреждения, находится на плаву и способен тихим ходом двигаться на свою базу в порту Йокосука. Командование флота заявило, что инцидент расследуется.