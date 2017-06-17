Астрономы Узбекистана открыли сверхновую звезду

На Майданакской обсерватории Астрономического института Академии наук Узбекистана 25 мая была обнаружена вспышка сверхновой звезды. Об этом сообщается на сайте Академии наук.

Вспышка произошла в спиральной галактике NGC 3938 в созвездии Большой медведицы. Сверхновая звезда, получившая номер SN 2017ein, обнаружена в рамках программы мониторинга близлежащих галактик, которая проводится на Майданакской обсерватории по международному сотрудничеству с ведущими обсерваториями мира.

Астрономы Узбекистана продолжают вести непрерывный мониторинг SN 2017ein с целью детального изучения изменения блеска этой звезды.

На конечной стадии своего развития некоторые звезды взрываются. В этот момент выбрасывается огромное количество раскаленного в недрах звезды вещества. На месте еле заметной или вовсе не видимой с Земли звездочки возникает ярчайшая звезда.

Наблюдения таких явлений проливает свет на понимание фундаментальных вопросов мироздания: эволюции звезд. В зависимости от массы остатка на месте вспыхнувшей звезды образуется нейтронная звезда или черная дыра, отмечается на сайте АН.