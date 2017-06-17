Суд в Баку приговорил оппозиционного активиста к тюрьме

Активист оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана» Фуад Ахмедли приговорен к четырем годам лишения свободы по итогам суда, который он назвал политически мотивированным.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Фуада Ахмедли виновным в передаче третьей стороне полученной незаконно персональной информации о клиентах местного сотового оператора. Приговор активисту огласили сегодня. Ахмедли был задержан в августе 2016 года, его обвинили в краже персональных сведений о клиентах компании «Азерфон», в которой он тогда работал.

Ахмедли сказал в суде, что считает решение суда несправедливым, а дело против него политически мотивированным. Ахмедли предположил, что уголовное преследование в отношении него и последовавший судебный процесс были начаты в отместку за его гражданскую активность. «Вынося по приказу сверху данное несправедливое решение, вы вносите свое имя в черные страницы истории», – заявил Ахмедли, обращаясь к суду.

Критики правительства президента Ильхама Алиева, находящегося у власти на протяжении многих лет, говорят, что власти этой богатой нефтью страны добиваются устранения инакомыслия в стране через произвольное тюремное заключение активистов, журналистов, правозащитников и сторонников гражданского общества.