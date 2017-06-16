Президент Мирзияев выступил за 11-летнее обучение в школах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выступил за возвращение 11-летнего обучения в общеобразовательных школах.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге – на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы», – пояснил Мирзияев свою точку зрения 16 июня во время посещения школы №78 Учтепинского района Ташкента, передает Podrobno.uz.

Шавкат Мирзияев посетил школу №78 Учтепинского района. Президент отметил важность восстановления в этой школе в экспериментальном порядке 11-летнего образования, создания при ней учебно-профессионального предприятия, сообщает Sputnik Узбекистан.



Школа №78 Учтепинского района построена в 1967 году. Сейчас планируется ее реконструкция, укрепление материально-технической базы.



В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде, сказал глава государства. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге – на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы, передала пресс-служба президента Узбекистана.