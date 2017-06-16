Пентагон не может подтвердить гибель лидера «ИГ» в Сирии
Министерство обороны США заявило, что не располагает данными,подтверждающими гибель в Сирии Абу-Бакра аль-Багдади - лидера экстремистской группировки «Исламское государство» – «ИГ».
Ранее российское оборонное ведомство не исключило, что он погиб в результате российского авиаудара по городу Ракка в конце мая.
Это не первое сообщение о гибели аль-Багдади – подобные слухи уже неоднократно появлялись в СМИ, но затем опровергались. Но до сих пор подобных заявлений от военных ведомств воюющих с джихадистами стран не поступало.
Аль-Багдади возглавил «ИГ» в июне 2014 года. Исламские экстремисты захватили значительные территории в Сирии и Ираке и совершают акты террора, геноцида и иные преступления против гражданского населения.
С «ИГ» борется и международная коалиция во главе с США.
В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, так же направлена на борьбу с экстремистами.
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