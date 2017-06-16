The Guardian: данные о модераторах Facebook могут быть у террористов

Персональные данные более тысячи модераторов Facebook могли быть раскрыты потенциальным террористам из-за сбоя в программном обеспечении. Ошибка коснулась сотрудников, которые использовали программу для удаления неподобающих публикаций, включая пропаганду терроризма. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, из-за ошибки личные данные модераторов, которые блокировали авторов недопустимого контента, раскрывались остальным участникам сообщества. Как минимум шесть модераторов из офиса Facebook в Дублине могли оказаться в «зоне риска». Сотрудники заподозрили ошибку, когда ранее заблокированные сочувствующие террористам пользователи стали присылать запросы о дружбе.

В Facebook провели расследование, вычислили сбой и приняли меры по защите персонала. В компании считают, что сотрудникам не стоит опасаться за свою безопасность, так как потенциальным террористам могли быть раскрыты лишь данные административных учетных записей. Однако модераторы продолжают опасаться за свою жизнь. Один из них покинул Ирландию на неопределенный срок.