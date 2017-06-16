В Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

Национальная полиция Украины сообщила о задержании нескольких подозреваемых по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Имена задержанных не сообщаются.

По информации издания «Павлоград.dp», речь идет о задержании бывшего активиста запрещенного в России «Правого сектора» Ярослава Тарасенко.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Москва заявила о провокации украинских спецслужб.

В октябре прошлого года Денис Вороненков вместе с женой уехал в Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.