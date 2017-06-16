В Таджикистане осуждена банда грабителей

В Бободжон Гафуровском районе к различным срокам заключения осуждены члены банды грабителей, которую в народе прозвали «маски-шоу». Пятеро жителей района в масках средь бела дня грабили местных жителей и совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию. Слухи о банде «маски-шоу» буквально взбудоражили жителей района.

Районный судья Фируза Гайбуллозода сообщила, что главарь группы Исломходжа Маматходжаев осужден на 12 лет, его подельники Азаматхуджа Мирзохуджаев и Абдуахад Маликов приговорены соответственно к 11 и 10 годам лишения свободы. Двое других членов банды ближайшие три года также проведут за колючей проволокой.

По словам судьи, приговор пока не вступил в силу и осужденные вправе обжаловать его. Рустам Каримов, адвокат Фазлиддина Джумаева заявил, что он непременно обжалует приговор в вышестоящей инстанции, так как суд не дал его подзащитному шанс на исправление. При этом адвокат признал, что совершенные бандой преступления тяжкие.

Сообщается, что членам банды грабителей от 20 до 26 лет. Они «обчистили» несколько домов и совершили разбойное нападение на АЗС (избили охранника АЗС «Рохи сафед», присвоили 7 тысяч сомони и два мобильных телефона).

Осужденные Исломходжа Маматходжаев и Акрамхуджа Ахмадов ранее были осуждены за воровство, но вышли на свободу по амнистии. Никто из членов банды нигде не работал.