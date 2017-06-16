В КР освобожден от должности глава ГРС, овбиненный по делу о продаже земли сыну Бакиева

Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы Кыргызстана Тайырбек Сарпашев 15 июня был освобожден от должности.

Пресс-служба правительства сообщила о том, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков освободил его от должности в соответствии с поданным заявлением. Сарпашев был отстранен от исполнения обязанностей в начале этого года. Его обвиняли по делу о продаже земли сыну бывшего президента Курманбека Бакиева Максиму Бакиеву и тендеру, который выиграла типография «Учкун». Сарпашев говорит, что уголовные дела не доказаны.

Тайырбек Сарпашев подтвердил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что был освобожден в соответствии с поданным заявлением. Говоря об уголовных делах, он сообщил, что прекращено дело по «незаконному протокольному поручению» относительно тендера.

Тайырбек Сарпашев был временно отстранен от исполнения обязанностей в феврале этого года. Основанием стало уголовное дело по факту продажи земельного участка в Бишкеке сыну бывшего президента Курманбека Бакиева Максиму Бакиеву. Генеральная прокуратура в феврале этого года направила на имя премьер-министра представление о снятии Сарпашева с должности главы ГРС.

Не прошел и месяц, как Генеральная прокуратура возбудила в отношении Сарпашева уголовное дело по подозрению в «превышении должностных полномочий». Сообщалось, что, будучи вице-премьер-министром, в 2013 году он издал «незаконное протокольное поручение» по тендеру о приобретении бланков, необходимых для изготовления свидетельств о рождении.

Были выявлены около 40 тысяч недействительных свидетельств о рождении детей, родившихся в 2012-2013 годах. В бланках документа под надписью «свидетельство о рождении» мелкими буквами было ошибочно написано «свидетельство о браке».

В апреле рабочая группа Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции признала неудовлетворительной работу Государственной регистрационной службы. Эта рабочая группа была создана для проверки фактов незаконной выдачи паспортов, фальшивых паспортов, коррупции и других нарушений закона.

Депутат двух созывов Жогорку Кенеша, предприниматель Тайырбек Сарпашев с 2012 года занимал важные государственные должности, до 2014 года занимал пост вице-премьер-министра, после этого был назначен первым вице-премьер-министром. В 2015 году был назначен на должность председателя Государственной регистрационной службы.