«Лукойл» ускорит строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса

Российская компания «Лукойл» завершит первый этап строительства Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в декабре 2017 года, заявил на заседании международного пресс-клуба директор ООО «Нефтегазинвест» Баходир Сиддиков, сообщает Finance.uz.

«В соответствии с поручением нашего президента предпринимаются мере по ускорению реализации всех инвестиционных проектов. Это относится и к Кандымскому ГПК», – сказал Сиддиков.

По его словам, изначально первый этап строительства комплекса планировалось завершить летом 2018 года, но было принято решение ускорить работы.

«Совместно с нашими партнерами принимаем меры, чтобы в декабре 2017 года первый этап был завершен. Порядка 95% оборудования уже поступило», – подчеркнул Сиддиков.

Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений является крупнейшим проектом компании «Лукойл».

Комплекс производительностью 8,1 млрд. кубометров газа в год будет выдавать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат и комовую серу.

Реализация проекта позволит создать на этапе эксплуатации более 2 тыс. постоянных рабочих мест. Всего на пике строительства будет задействовано порядка 10 тыс. человек. В целом же инвестиции по проекту обустройства Кандымской группы месторождений превысят $4,5 млрд.

В 2017 году исполнилось 10 лет с того момента, как «Лукойл» начал добывать газ в Узбекистане. За это время российская компания инвестировала $5,2 млрд. в экономику страны, прочно закрепив за собой статус крупнейшего иностранного инвестора.

«Лукойл» осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании соглашений о разделе продукции (СРП) по проектам «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград» и «Юго-Западный Гиссар».

В среднесрочной перспективе компания планирует выйти на уровень добычи более 16 млрд. кубометров газа в год и добыть за срок действия СРП около 330 млрд. кубометров газа и около 6 млн. тонн жидких углеводородов.