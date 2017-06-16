Турция приговорила к лишению свободы действующего судью ООН

Суд в Турции приговорил судью ООН к семи с половиной годам тюрьмы, признав его виновным в членстве в террористической организации. Турецкое государственное Анатолийское агентство сообщило, что приговор гражданину Турции Сефа Акаю был вынесен 14 июня в Анкаре.

Акай, действующий судья Международного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, был арестован в сентябре.

В заявлении суда ООН 15 июня подчеркивается, что Акай был обвинен в членстве в организации FETO, которую возглавляет турецкий диссидент Фетхуллах Гюлен, живущий в США. Эту организацию власти Турции считают «террористической».

Анкара обвиняет Гюлена в организации провалившегося государственного переворота в июле 2016 года.

Суд в Гааге считает, что арест и осуждение Акая нарушают международное право, так как он имеет дипломатический иммунитет.