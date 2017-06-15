В Таджикистане ограничили продажу сим-карт

Мобильным операторам в Таджикистане запретили продажу более двух сим-карт на одного человека, сообщает Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода). Решение об этом принято совместно МВД, комитетом национальной безопасности, службой связи и мобильными компаниями страны.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, комментируя это решение по просьбе Радио «Озоди», заявил, что часто члены террористических группировок пользуются сим-картами, зарегистрированными на других лиц, и это затрудняет их поиск или процесс расследования того или иного уголовного дела.

С борьбой с терроризмом была связана и кампания по перерегистрации сим-карт, которая завершилась в Таджикистане 30 апреля, хотя представители мобильных компаний заявляли, что делается это с целью определения неактивных сим-карт. Сейчас компании за каждую неактивную сим-карту должны ежемесячно платить по 80 дирамов (около девяти центов).