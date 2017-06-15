«Лукойл» опроверг слухи о покупке сети заправок «Узбекнефтегаз»

Слухи о покупке «Лукойлом» заправок «Узбекнефтегаз» распространяют работники бывшей сети заправок UzGazoil, которая теперь называется «Узбекнефтегаз».

Глава национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов опроверг информацию о продаже заправочных станций российскому нефтегазовому гиганту «Лукойл»/

Как передает Sputnik Узбекистан, об этом он 14 июня заявил в ходе заседания международного пресс-клуба в Ташкенте.



«Покупка «Лукойлом» чьих-либо заправочных станций – абсурд, потому что «Лукойл» – компания, которая не позволяет себе делать такое, у нее есть корпоративная политика. Она никогда не купит старую заправку. Они взяли новое место и построили свою заправку. Никогда они на это не пойдут», – заявил Алишер Султанов. При этом он добавил, что может прокомментировать происхождение этих слухов. По его словам, разговоры об этом идут от самих работников бывшей сети заправок UzGazOil. И для того чтобы пресечь появление еще каких-либо слухов вокруг этой темы, Султанов дал разъяснения. По этому поводу он отметил, что компания UzGazOil не была отдельным государством, и 100% ее акций принадлежали холдингу. А так называемый ребрендинг (смена названия заправочной сети UzGazOil на «Узбекнефтегаз») был вызван исключительно реструктуризацией компании.



В середине февраля этого года в Узбекистане был проведен ребрендинг заправочной сети компании UzGazOil. Привычная надпись сменилась на «Узбекнефтегаз» и стала содержать фирменный логотип национальной холдинговой компании. Тогда же было заявлено, что часть автомобильных заправочных станций может отойти российской компании «Лукойл» в связи с прорабатываемой между сторонами сделкой по покупке АЗС.



«Лукойл» уже построила одну автозаправку в Ташкенте, которая до сих пор не функционирует. Если ее открытие все же состоится, то автовладельцы смогут приобрести высококачественное дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-95, соответствующие стандарту EURO-5. Примечательно, что топливо для АЗС поставлено с нефтеперерабатывающего завода в России, передает интернет-издание.