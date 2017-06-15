Казахстанские тюрьмы укомплектовывают имамами

В казахстанских тюрьмах появились штатные имамы, задачей которых называют предотвращение радикализации заключенных. Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана сообщил 13 июня о введении штатных должностей специалистов по организации теологической работы с заключенными по предотвращению распространения радикальной исламистской идеологии, экстремизма и терроризма среди заключенных. По заявлению комитета, программы по предотвращению радикализации заключенных разработаны с участием представителей местных властей и неправительственных организаций.

По сведениям комитета, в тюрьмах страны отбывают наказание более 500 человек, осужденных по статьям, связанным с террористическими преступлениями. Ранее власти заявляли, что осужденные по другим обвинениям подвергаются радикализации при общении с осужденными по обвинению в религиозном экстремизме.

В Кыргызстане осужденных по обвинению в религиозном экстремизме и терроризме содержат в отдельных тюремных учреждениях с целью избежать возможной радикализации других заключенных.