В Казахстане обвиняемую в пропаганде терроризма приговорили к пяти годам тюрьмы

Алмалинский районный суд Алматы вчера приговорил 34-летнюю жительницу Капшагая Жанну Умирову к пяти годам тюремного срока по обвинению в возбуждении религиозной розни и пропаганде терроризма. Оглашение приговора состоялось в присутствии прокурора, но в отсутствие государственного адвоката, который защищал Умирову по ее делу. После оглашения приговора Жанна Умирова сказала репортеру «Азаттыка» (Казахской редакции Радио Свобода), что она обжалует приговор в апелляционной инстанции.

Ранее сегодня Жанна Умирова выступила с последним словом. Она попросила суд не выносить ей обвинительный приговор, предусматривающий тюремное заключение. Она попросила суд учесть то, что она одна воспитывает двух малолетних детей и что ее вдовая пенсионерка-мать страдает тяжелой болезнью. Подсудимая Умирова также заявила, что ее дело полностью сфабриковано сотрудниками КНБ и что она не занималась разжиганием розни и пропагандой терроризма.

Жанна Умирова была арестована в январе этого года по подозрению в возбуждении религиозной розни и пропаганде терроризма.

У нее есть два несовершеннолетних сына, которые сейчас находятся на руках ее 65-летней матери Куляш Умировой.