Стрелявший в американских конгрессменов скончался от ранений

В Александрии (штат Виргиния) стрелявший в американских конгрессменов мужчина скончался от ранений, полученных при задержании.

СМИ сообщили имя нападавшего – Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл (штат Иллинойс). Мотив его действий пока не установлен.

Раненый при нападении лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Стив Скализ прооперирован и находится в стабильном состоянии.

Пострадали еще три человека – два охранника и сотрудник аппарата Конгресса. Их жизнь вне опасности.

Нападавший открыл стрельбу на бейсбольной площадке, где конгрессмены-республиканцы участвовали в тренировке. На соседней площадке тренировались законодатели-демократы.

Президент Дональд Трамп выразил глубокое сожаление «в связи с трагедией».