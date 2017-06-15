Стрелявший в американских конгрессменов скончался от ранений
В Александрии (штат Виргиния) стрелявший в американских конгрессменов мужчина скончался от ранений, полученных при задержании.
СМИ сообщили имя нападавшего – Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл (штат Иллинойс). Мотив его действий пока не установлен.
Раненый при нападении лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Стив Скализ прооперирован и находится в стабильном состоянии.
Пострадали еще три человека – два охранника и сотрудник аппарата Конгресса. Их жизнь вне опасности.
Нападавший открыл стрельбу на бейсбольной площадке, где конгрессмены-республиканцы участвовали в тренировке. На соседней площадке тренировались законодатели-демократы.
Президент Дональд Трамп выразил глубокое сожаление «в связи с трагедией».
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