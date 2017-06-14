Мэр Рима призвала власти Италии больше не присылать мигрантов

Мэр Рима призвала власти Италии не присылать в город иммигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. По словам Вирждинии Раджи, это может привести к росту преступности и социальной напряженности. В обращении к итальянскому МВД она подчеркнула, что на создание центров по приему мигрантов в столице следует ввести мораторий.

По данным телеканала «​Би-Би-Си»​, с 2014 года в Италию прибыло более полумиллиона нелегальных мигрантов. Около 200 тысяч из них правительство Италии расселило в лагеря по всей стране. В этом году итальянские власти намерены разместить в регионах еще 250 тысяч мигрантов.

Накануне в МИДе Польши заявили о готовности отстаивать в суде Евросоюза право не принимать беженцев по квотам Брюсселя. Еврокомиссия намерена ввести санкции против Венгрии, Польши и Чехии за отказ от приёма беженцев. Эти страны осуждают миграционную политику Евросоюза из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

В 2015 году Европа столкнулась с миграционным кризисом: более полутора миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки прибыли на континент в поисках убежища. Некоторые европейские политики связали наплыв мигрантов с ростом террористической угрозы.