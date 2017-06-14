В Казахстане за «домогательства на рабочем месте» женщина требует 7 миллионов тенге

Жительница поселка Перцевка Костанайской области Анна Белоусова обратилась в Сарыаркинский районный суд Астаны с исковым требованием о взыскании семи миллионов тенге (более 22 тысяч долларов) с Министерства финансов Казахстана в качестве компенсации за «сексуальные домогательства на рабочем месте». Об этом сообщает юрист и руководитель Костанайского филиала бюро по правам человека Анастасия Миллер.

Два года назад Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал Казахстан нарушителем прав 34-летней Анны Белоусовой и призвал государство предпринять ряд шагов для восстановления нарушенных прав, говорится на сайте Казахстанского бюро по правам человека. Но со стороны государства так ничего и не было сделано, отмечают правозащитники.

Ранее сообщалось, что Анна Белоусова работала гардеробщицей в сельской школе с 1999 года и ее контракт ежегодно продлевали. Однако в 2010 году ситуация изменилась с приходом в школу нового директора, которого она позже обвинила в домогательствах. Тот, по ее словам, требовал от нее интимных отношений.

Сам директор в интервью «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) отверг домогательства, принуждение к половым отношениям и вымогательство денег, в чем его обвинила Белоусова. В 2011 году он выиграл суд, который обязал Анну Белоусову принести бывшему директору публичные извинения и возместить все судебные издержки.