СМИ: хакеры атаковали большинство американских штатов перед выборами

Российские хакеры якобы пытались провести кибератаки в 39 штатах с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Таким образом, атакам подверглись в два раза больше штатов, чем сообщалось ранее, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В штате Иллинойс хакеры пытались изменить и удалить личные данные избирателей. В результате атак получили доступ к программному обеспечению для организаторов голосования, а также похитили базу данных о финансировании избирательных кампаний как минимум в одном штате. По данным источников Bloomberg, в октябре администрации президента Барака Обамы пришлось пожаловаться напрямую в Кремль на попытки вмешательства в выборы.

В начале июня американские СМИ опубликовали секретный доклад Агентства национальной безопасности США. В нем говорилось о попытках взлома программного обеспечения для регистрации избирателей и рассылке вредоносных программ чиновникам, ответственным за голосование. В докладе отмечалось, что за хакерами мог стоять российский Генштаб. Подлинность документа подтвердили источники агентства Reuters в американской разведке.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Сенате на прошлой неделе заявил, что не сомневается во вмешательстве России в американские выборы. По его данным, с лета 2015 года хакерским атакам подверглись сотни государственных ведомств. Коми подчеркнул, что на подсчет голосов хакерам повлиять не удалось. Москва неоднократно отрицала вмешательство во внутреннюю политику США и поддержку хакеров на государственном уровне.