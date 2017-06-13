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Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента

Скриншот сайта Генпрокуратуры Узбекистана.

Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

До этого – с марта прошлого года – Шерзод Облокулов (1980 года рождения) занимал должность прокурора Сырдарьинской области.

В разные годы работал прокурором и старшим прокурором управления в Генеральной прокуратуре (2007−2011 годы), прокурором Хатырчинского района Навоийской области (2011−2013) и первым заместителем прокурора Джизакской области (2013−2016).

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