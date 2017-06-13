Cына беглого таджикского полковника, ставшего одним из лидеров «ИГ», обвиняют в наемничестве

Уголовное дело в отношении Бехруза Гулмурода, сына экс-командира ОМОН МВД РТ и одного из руководителей экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») Гулмурода Халимова передано в суд.

Источник «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) в правоохранительных органах Таджикистана 12 июня сообщил, что Бехруз Гулмурод обвиняется в «попытке совершения преступления» и «наемничестве». Сын экс-командира ОМОН МВД Таджикистана, по словам нашего источника, был в контакте с людьми, которые называли себя «друзьями Гулмурода Халимова». Сообщается, что Бехруз собирался с помощью этих людей уехать к отцу в Сирию.

Бехруз Гулмурод во время допроса заявил, что он ни разу не разговаривал с отцом по телефону и узнавал все новости о нем через людей, которые называли себя «друзьями Гулмурода Халимова». Бехруз был задержан в родительском доме в кишлаке Дараи Фони. По словам источника в правоохранительных органах, в момент ареста у него на руках был авиабилет в Москву.

Нилуфар Халимова, сестра Бехруза, назвала «домыслами» сообщения о том, что Бехруз якобы собирался уехать к отцу в Сирию. «Это неправда. Мой брат после окончания школы работал на рынке «Корвон». Все заработанные деньги приносил домой, чтобы мы не так сильно чувствовали отсутствие отца», – сказала она.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству». Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене родине.