Володин: у россиян только один кандидат в президенты – Путин

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у россиян, которые, как он выразился, хотят «мирного неба над головой», может быть только один кандидат на выборах президента в 2018 году – Владимир Путин. Об этом Володин заявил в интервью Life.ru.

Путин пока не заявлял о том, будет ли он участвовать в выборах главы государства. При этом баллотироваться в президенты намерен оппозиционный политик Алексей Навальный. Он уже собрал в свою поддержку более полумиллиона подписей и открыл в регионах 47 штабов.