В Казахстане владельца крупного завода подозревают в криминале

В Алматы 12 июня силовые структуры провели операцию «по обезвреживанию ОПГ». Есть информация о задержании бизнесмена и владельца крупного завода «Казстройстекло».

В руководстве компании сообщили, что в понедельник в офисы предприятия нагрянули с обысками. Владельцем этого завода, открытого в 2003 году, является 51-летний бизнесмен Муратхан Токмади, входящий в президиум национальной экономической палаты «Союз «Атамекен». Как сообщают СМИ, хозяина предприятия подозревают в руководстве влиятельной организованной преступной группировкой и рэкете.

По словам заместителя гендиректора компании «Казстройстекло» Людмилы Шепелевой, все сотрудники в недоумении. «Само производство работает, а в целом работа в офисе парализована. Забрали компьютеры, документацию», – рассказала она.

Руководитель управления пресс-службы КНБ Хаджимурат Сатыбалдин косвенно подтвердил проведение спецоперации и пояснил, что в ней принимали участие несколько структур. «Кому отдадут приоритет, будет известно из пресс-релиза, который распространит то или иное ведомство», – добавил он.

По информации из открытых источников, бизнес Муратхана Токмади в последние годы развивался вполне успешно, его завод числился среди «прорывных» проектов. Компания Токмади участвовала в реконструкции Дворца Республики и строительстве комплекса лыжных трамплинов в Алматы, остекляла несколько крупных торгово-развлекательных комплексов и отелей, бизнес-центр «Нурлы тау», ряд новых жилых комплексов. В 2008 году компания «Казстройстекло» получила премию президента Казахстана за достижения в области качества в номинации «Лучшее производственное предприятие».