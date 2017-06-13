Гражданка Туркменистана арестована в Турции за проституцию

В популярном курортном городе Бодрум арестованы шесть женщин, подозреваемых в проституции, одна из которых является гражданкой Туркменистана. Вместе с ними арестованы, два гражданина Турции, предположительно за осуществление посреднических услуг, сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода).

Представители районной полиции Бодрума в течении двух недель вели наблюдение за женщинами, приехавшими в город около одного месяца назад на отдых и занимавшихся проституцией, среди которых три гражданки Кыргызстана, две гражданки России и одна гражданка Туркменистана.

Было установлено, что женщины, представительницы различных профессий, одна из которых медсестра, еще одна – специалист по компьютерам и агент по туризму, в поисках работы познакомились с 43-летним С.Б. и 44-летним Х.Й., которые организовали их деятельность, в качестве проституток.

Полиция Бодрума, после сбора необходимой информации, задержала двух женщин во время предоставления сексуальных услуг в автомобиле, еще двух во время встречи с представителями полиции в штатском. Остальные женщины были задержаны в гостинице, расположенной в районе Гумбет вместе с С.Б. и Х.Й.

Из показаний в полицейском департаменте 29-летней гражданки России Н.В., по профессии агента по туризму: «Мы отдыхали в очень дорогом отеле, поэтому у нас сразу закончились деньги. Нам очень понравился Бодрум. Потом, стали искать работу в отелях, но хорошей работы не нашли. Познакомились, с теми двумя мужчинами и начали заниматься проституцией. Половину заработка мы отдавали посредникам. Только за две недели мы заработали 50 тысяч лир или около 14 тысяч долларов США. Мы хотели найти работу и остаться в Турции. Никто нас к проституции не принуждал. Мы тоже никого к тому не принуждали».

Задержанные женщины, в том числе гражданка Туркменистана, были доставлены в отдел миграции полицейского департамента области Мугла их ждет депортация.

В СМИ Турции периодически сообщается о случаях задержания граждан Туркменистана по обвинениям в проституции. В апреле сообщалось о задержании в области Болу двух гражданок Туркменистана 22 и 42 лет за занятие проституцией, а также гражданки Турции М.С. за организацию притона. Также сообщалось о задержании в Анталии, в районе Серик, женщин, иностранок, занимавшихся проституцией, одна из которых оказалась гражданкой Туркменистана Джахан Х.